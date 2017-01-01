Аншлаг, публика не скучала. Как в Киеве выступил David Guetta, видео

Француз не успел прогуляться по столице нашей страны.

Дэвид Гетта дал концерт в столице Скриншот видео с tsn.ua

В воскресенье вечером, 28 января, в киевском Международном выставочном центре прошел концерт французского диджея Дэвида Гетта (David Guetta).

Билеты стоили от 800 гривень до 13 тысяч, все 10 тысяч мест были распроданы, говорится в сюжете ТСН.

Концерт длился полтора часа, публике скучать не пришлось — толпа танцевала и подпевала.

"Организаторы заверили, что цена билетов оправдана, ведь такого лазерного и светового шоу в Украине еще не было", — отметило издание.

По его данным, Гетта не успел прогуляться по Киеву, ведь прилетел за час до концерта, а после него сразу полетел во Францию на следующее выступление.

Ранее сообщалось, что в конце июля в Киеве впервые выступят пионеры музыкального стиля трип-хоп — британская группа Massive Attack. Коллектив станет хедлайнером второго дня фестиваля UPark.