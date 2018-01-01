"Антисекс". Регина Тодоренко позировала на пляже в необычной позе

Снимок телеведущей в соцсети за несколько часов собрал свыше 100 тысяч лайков.

Регина Тодоренко позировала на пляже в Сицилии instagram.com/reginatodorenko

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко выложила в Сеть фотографию, на которой она позирует на пляже в необычной позе — с поднятой вверх одной ногой.

Снимок был сделан в Сицилии (область в Италии), говорится на странице ведущей в Instagram.

Фото за три часа собрало почти 102 тысячи лайков, его по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей.

"Антисекс", — считает igor8563. "Злобный карлик", — написала mesmerizing33. "Региночка, ты самая красивая и искренняя", — отметила nataliakolykhalina.

Регина Тодоренко позировала на пляже в Сицилии instagram.com/reginatodorenko

Ранее Регина Тодоренко поделилась в соцсети снимком с модного показа, на подиум она выехала на велосипеде в прогулочном наряде и с необычной прической. Посмотреть фото можно здесь.