Антонио Бандерс попал в больницу после сердечного приступа

Актер отдыхал вместе со своей девушкой Николь в Швейцарии, когда почувствовал боли в груди.
Об этом пишет Radaronline.com.
56-летний звезда фильмов "Соблазн" и "Держи ритм" отдыхал вместе со своей девушкой Николь в Швейцарии, когда почувствовал боли в груди.
Девушка вызвала скорую помощь. Медики констатировали сердечный приступ, второй за последние полгода. В январе актера увезли в больницу прямо из спортзала. Тогда он тоже находился со своей возлюбленной в британском особняке.
Напомним, Дима Билан попал в больницу.