Антонио Бандерс попал в больницу после сердечного приступа

Актер отдыхал вместе со своей девушкой Николь в Швейцарии, когда почувствовал боли в груди.

Бандерас со своей возлюбленной Reuters

Актер Антонио Бандерас попал в больницу после пережитого сердечного приступа.

Об этом пишет Radaronline.com.

56-летний звезда фильмов "Соблазн" и "Держи ритм" отдыхал вместе со своей девушкой Николь в Швейцарии, когда почувствовал боли в груди.

Девушка вызвала скорую помощь. Медики констатировали сердечный приступ, второй за последние полгода. В январе актера увезли в больницу прямо из спортзала. Тогда он тоже находился со своей возлюбленной в британском особняке.

Напомним, Дима Билан попал в больницу.