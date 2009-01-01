Анжелика Варум запрещает 17-летней дочери выходить замуж

Звезда объяснила, почему переживает за будущее Лизы.

Анжелика Варум с дочерью Лизой hellomagazine.com

Около двух лет девушка встречается с музыкантом, лидером местной рок-группы Марком, пишет starhit..

В социальных сетях молодого человека уже окрестили зятем известной певицы, однако она предпочитает не торопить события. По мнению звезды эстрады, ее наследнице необходимо сначала выучиться, а уже потом строить семейную жизнь.

"Надеюсь, дочка замуж выходить не собирается. Если я чего-то не знаю, подскажите. Но мне кажется, что создание семьи — это вопрос для взрослых. Сначала нужно состояться как личность в профессии, а уже потом думать о свадьбе. Нужно определиться и в том, кто тебе подходит по жизни. В 18 лет, я боюсь, такой выбор сделать невозможно", — отметила Анжелика.

Напомним, Агутин поздравил Варум с годовщиной свадьбы трогательным стихом.