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"Аппетитная!": фигура Вики из "НеАнгелов" взволновала фанатов

Сегодня, 16:24

Поклонники расхвалили идеальные формы артистки.

Вика
Поклонники расхвалили идеальные формы артистки instagram.com/vikanablack
Одна из участниц украинской группы "НеАнгелы" певица Виктория Смеюха поделилась с подписчиками жарким фото в купальнике.

Яркий снимок певица выложила на своей странице в Instagram. На фото Вика в стильном черно-белом купальнике с накидкой позирует на фоне воды.

Поклонники меньше чем за 2 часа оценили фото в более чем 3 тысячи лайков, и оставили множество комплиментов.

"Аппетитная!", "Крошка, ты шикарна!", "Фигура удивительная! Такие "гитарные" фигурки парни обожают! ", "Девушка на фото знойная", "Невероятная фигура", - расхваливали фигуру певицы подписчики.

Виктория Смеюха
Смеюха поделилась жарким фото в купальнике instagram.com/vikanablack

Ранее Вика из "НеАнгелов" показала соблазнительную фигуру.

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Теги:  
Виктория Смеюха, НеАнгелы, фигура, фото, купальник
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