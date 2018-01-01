"Аппетитная": Леся Никитюк ошеломила поклонников необычным фото топлес

Ведущая прикрыла интимные места клубникой.

Никитюк поделилась пикантным фото instagram.com/lesia_nikituk

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с фанатами фотографией, которая привела их в восторг.

Пикантный снимок ведущая опубликовала на своей странице в Instagram. На фото Никитюк позирует топлес, оголяя лишь верхнюю часть груди, скрыв от фанатов тарелкой с клубникой свои соски.

Поклонники меньше чем за сутки залайкали фото ведущей в более чем 100 тысяч отметок, и оставили сотни восторженных комментариев.

"Леся, ты красотка!", "Аппетитная...", "А есть фото, с того же ракурса, но когда клубника съедена?", "Ай да клубничка", "Какие красивые…клубнички!", - писали подписчики.

Ведущая взбудоражила воображение своих подписчиков instagram.com/lesia_nikituk

Ранее Леся Никитюк поделилась забавным фото.

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