Армен Джигарханян уехал с молодой женой праздновать годовщину свадьбы в Мюнхен

Год назад Армен Борисович и его избранница позволили себе медовый месяц не сразу.

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Об этом пишет 7 Дней.

Кстати, год назад Армен Борисович и его избранница позволили себе медовый месяц не сразу, поскольку они были завалены работой. После росписи в загсе супруги вернулись в театр, которым руководит Джигарханян. "Использовали в личных целях свой обеденный перерыв", — шутили они тогда.

Армен Борисович и Виталина в принципе могли бы отмечать уже хрустальную свадьбу, а не ситцевую, ведь вместе они уже больше 15 лет. Но долгое время Джигарханян не мог получить развод у своей первой жены Татьяны Власовой, это удалось сделать только в 2015 году. Кстати, не так давно бывшая супруга предъявила актеру финансовые претензии, но скандал пока не получил продолжения. Чтобы отдохнуть от шумихи, Армен Борисович с женой и уехали в Германию. На фотографиях из этой поездки супруги выглядят отдохнувшими и очень счастливыми. "Когда жизнь все расставляет на свои места... Всем весны и любви", — прокомментировала 37-летняя Виталина.

Долго задерживаться за границей супруги не планируют. Ведь в 81 год Джигарханян по-прежнему продолжает выходить на сцену, в марте запланирован спектакль "Театр времен Нерона и Сенеки" с его участием.

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