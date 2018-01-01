Армен Джигарханян впал в кому

Артиста доставили в больницу с инфарктом.

Джигарханян госпитализирован с инфарктом. Фото: utro.ru

Актера Армена Джигарханяна срочно доставили в одну из московских больниц с инфарктом.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах. При этом в какой больнице находится актер, не уточняется.

"Он находится в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких", — заявил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что у Армена Борисовича ишемическая болезнь сердца. На фоне заболевания возникла нестабильная стенокардия. Его уже госпитализировали в 2016 году.

В апреле 2018-го состояние Джигарханяна ухудшилось после просмотра ток-шоу "Пусть говорят", в котором "обсуждали" детали его скандального развода.

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