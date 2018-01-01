Арнольд Шварценеггер на личном танке раздавил лимузин (видео)

Видеозапись этого опубликовал в своем YouTube американский телеканал CNBS.

Актер управляет личным танком M47 Patton II Скриншот

YouTube

Телеканал CNBS на своем-канале опубликовал эпичное видео; на нем известный актер и бывший губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер давит роскошный лимузин, управляя своим собственным танком.

Видео было снято в рамках программы Make It. Ведущий и актер управляют личным танком Шварцнеггера - актеру принадлежит 46-тонный M47 Patton II - и с легкостью сминают девятиметровый лимузин Lincoln TownCar.

Как рассказал ШВарценеггер, M47 Patton II, дальнейшее развитие танков М46 и предок М48, производились в 1950-х годах в США для использования в ходе Корейской войны (1950-1953); однако поскольку всю войну армия США прошла на М4, М26 и М46, в дальнейшем М47 поставлялись на экспорт во многие страны, в том числе в Австрию. По словам Шварценеггера, именно таким танком он управлял во время службы в австрийской армии.

M47 Patton II оснащен 90-миллиметровой танковой пушкой M36, вместе с ней его длина составляет около 8,5 метра. Всего было выпущено более 8,6 тысячи таких машин. Они стояли на вооружении до 1990-х годов во многих странах, в том числе в США, Австрии, Бельгии, Иордании, Испании, Италии, Турции, Франции, ФРГ и Японии, а кое-где находятся на вооружении до сих пор.

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Напомним, ранее, после саммита в Хельсинки, американский актер, экс-губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер заявил, что президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с главой России Владимиром Путиным выглядел, "как маленькая мокрая лапша".

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