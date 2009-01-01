Арсен Мирзоян рассказал, когда будет свадьба с Тоней Матвиенко

Сейчас в семье одной из самых красивых пар украинского шоу-бизнеса подрастает годовалая дочь Нина.

Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко Instagram

Звездная пара — Тоня Матвенко и Арсен Мирзоян – занялась активной подготовкой к свадьбе, которая, по словам жениха, пройдет без всякой шумихи и в кругу самых близких людей.

Об этом пишет kp.ua.

О желании Арсена Мирзояна жениться на Тоне Матвиенко, стало известно во время его сольного концерта в Киеве. Тогда, под романтические звуки саксофона, 38-летний певец спустился в зал к любимой и, встав на одно колено, задал ей долгожданный вопрос.

От неожиданности Тоня Матвиенко растерялась и даже начала плакать, но, собравшись с мыслями, ответила любимому согласием.

"Я не ожидала такого предложения. Это был сюрприз для меня! Я тогда еле успела на концерт Арсена, поскольку у меня также было выступление. Такое долгожданное признание в любви! Желаю всем сказать "Да!" в этой жизни. Этот день никогда не забуду! По эмоциям даже нет с чем сравнить – это было несравнимое чувство радости" — рассказывала Тоня Матвиенко.

Продолжительное время пара не поднимала на своих страницах в социальных сетях и во время интервью с журналистами тему своей личной жизни, однако на днях Арсен сделал громкое заявление, назвав дату их свадьбы.

"Предложение я делал, но в прошлом году Тоня не хотела свадьбы, так как год был високосный. Не хочет, ну и ладно! А в этом году — да. Тоня даже назвала дату, так что не беспокойтесь, все будет, и по секрету скажу, что это произойдет летом, но без всякой шумихи — мы оба хотим тихий семейный праздник" — признался во время интервью с журналистами Арсен Мирзоян.

Сейчас в семье одной из самых красивых пар украинского шоу-бизнеса подрастает годовалая дочь Нина. Также у Тони есть 18-летняя дочь Ульяна, а у Арсена двое сыновей от первого брака — Владик и Артем.

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