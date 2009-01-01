Арсена Мирзояна арестовали в Бангладеш

Таким образом служба безопасности хотела проверить цель визита артиста.

Арсен Мирзоян Instagram

Украинский музыкант Арсен Мирзоян представил композицию "Не Магеллан" из нового альбома под названием "Слова і Ноти".

Об этом пишет ТСН.

Съемки клипа начались в Бангладеш, на кладбище кораблей, а продолжались в Одессе.

Мирзояна, его друзей и часть съемочной команды арестовали в аэропорту Бангладеш. Оказывается, таким образом служба безопасности хотела проверить цель визита артиста.

"В стихах поэтессы Марианны Вдовиковской я нашел произведение "Материк з островів", в котором люди сравниваются с островами. Сразу вспомнился Кузьма, и его "Люди, як кораблі". Я соединил эти две философии. Есть люди-острова, они, или объединяются в материки, или наслаждаются своим одиночеством и лишь ненадолго их берега принимают какой-то корабль. На берегу корабли находят спасение, или погибают. Но в любом случае все ценят свое одиночество", — комментирует певец.

Напомним, Алину Гросу арестовали в Калифорнии.