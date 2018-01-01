Сегодня, 10:16 RSS

Ассия Ахат показала фото в бикини

Сегодня, 09:33

Певица отметила, что ее фотографировала подруга-художница.

Ассия Ахат
Ассия Ахат позировала в бикини instagram.com/ahhattassia
Украинская певица и скрипачка Ассия Ахат (Инесса Данилова) выложила в Интернет фотографии, на которых запечатлена в бассейне в бикини.

Снимки исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram, но не уточнила, где именно они были сделаны.

"На отдыхе не хочется никого и ничего фотографировать. Просто смотреть и запоминать. И радоваться, и любить. Не упускать ни минуты счастливого приятного времени... Но есть подруга-художница)), она, увидев прекрасное))), не ленится запечатлеть. Спасибо, моя Витуся, без тебя у меня бы не было ни одной фотки!", — подписала один из снимков артистка.

Ассия Ахат
Ассия Ахат позировала в бикини instagram.com/ahhattassia

Напомним, в октябре 2016 года Ассия Ахат была на чате в "Главреде" и ответила на ряд вопросов читателей. В частности, певица рассказала о своем детстве. Ознакомиться с ее ответами можно здесь

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Теги:  
Ассия Ахат, бикини, бассейн
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...
+
Соглашаюсь
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности