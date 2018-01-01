Ассия Ахат показала фото в бикини

Певица отметила, что ее фотографировала подруга-художница.

Ассия Ахат позировала в бикини instagram.com/ahhattassia

Украинская певица и скрипачка Ассия Ахат (Инесса Данилова) выложила в Интернет фотографии, на которых запечатлена в бассейне в бикини.

Снимки исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram, но не уточнила, где именно они были сделаны.

"На отдыхе не хочется никого и ничего фотографировать. Просто смотреть и запоминать. И радоваться, и любить. Не упускать ни минуты счастливого приятного времени... Но есть подруга-художница)), она, увидев прекрасное))), не ленится запечатлеть. Спасибо, моя Витуся, без тебя у меня бы не было ни одной фотки!", — подписала один из снимков артистка.

Ассия Ахат позировала в бикини instagram.com/ahhattassia

Напомним, в октябре 2016 года Ассия Ахат была на чате в "Главреде" и ответила на ряд вопросов читателей. В частности, певица рассказала о своем детстве. Ознакомиться с ее ответами можно здесь.

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