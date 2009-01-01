Ассия Ахат показала звездных коллег в интимной обстановке, опубликовано видео

В клипе Ассия Ахат сменила пять стильных образов.

Певица Ассия Ахат сняла скандальный клип на песню Monatica и раскрыла закулисные тайны шоу-бизнеса

Две тонны воды, 100-килограммовая люстра, чемпион по кроссфиту, танцующие под ледяным дождем звезды и пожар, которого чудом удалось избежать, — в такой атмосфере проходили съемки нового видео известной украинской скрипачки и певицы Ассии Ахат на песню Димы Монатика "Диско".

Еще не успев выйти, видео вызвало бурю негодования в сети среди блогеров, которые заявили, что клип могут запретить за излишнюю откровенность.

Ассия Ахат решила снять необычное видео в стиле real-time — впустить зрителей в замочную скважину, в звездное закулисье, свидетелями которого они не часто становятся. Это — не показная, а частная вечеринка, где все настоящие, такие, какими бывают только за закрытыми дверями.

Клип на песню "Диско" (принадлежит она перу поэта, композитора и продюсера Андрея Француза) снимали на дне рождения певицы, на который она пригласила своих многочисленных друзей и коллег: Ирину Билык, Виталия Козловского, Ольгу Навроцкую, Олега Фагота, Илью Чичкана и многих других. Одну из главных ролей в клипе сыграл известный чемпион по кроссфиту.

Чтобы в финальном кадре показать проливной дождь, на съемках использовали несколько тонн ледяной воды. Для этого на площадке работала дождевая система. Естественно, все замерзли, мало того: участникам действа пришлось танцевать на скользком полу. Одна из артисток балета Елены Коляденко Freedom прямо во время съемки поскользнулась и упала, случайно схватившись за штатив с проводами. В результате произошло короткое замыкание, чуть не разгорелся пожар, но его чудом удалось потушить.

Под дождем намокла дорогая шляпа Ахат от британского дизайнера Вивьен Вествуд и туфли. "Но чего не сделаешь ради хорошего кадра!" — признается певица.

В клипе Ассия Ахат сменила пять стильных образов. Специально для съемок ей пошили леопардовую шубу, комбинезон, колготы, усыпанные стразами, ботфорты с золотым напылением, а также изготовили эксклюзивную небесно-голубую скрипку с черепами.

Попала в кадр и люстра артистки в виде огромного шара весом около 100 кг, которая висит у нее дома.

В клипе также снялась любимая собачка певицы — мальтийская болонка по кличке Понтик. Щенку нарастили модные дреды, но он мужественно отнесся к издержкам профессии.

В общей сложности досъемка клипа заняла сутки — снимали в режиме нон-стоп и завершили только с рассветом.

Результатом Ассия Ахат осталась довольна, и планирует в ближайшем будущем удивить публику не только новыми песнями, но и международным музыкальным проектом, над которым сейчас работает совместно с обладателем "Грэмми", продюсером Мадонны и Элтона Джона Умберто Гатикой.

Напомним, певец Иван Дорн выпустил клип на англоязычную песню Collaba.