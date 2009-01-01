Ассия Ахат променяла Майами на Буковель, опубликованы фото

Украинская артистка рассказала, почему отказалась от отдыха за границей.

Ассия Ахат Пресс-служба

Известная скрипачка и певица Ассия Ахат на днях вернулась из Буковеля.

Певица вместе с сыном Филиппом отдыхала на горнолыжном курорте.

Мальчик обожает кататься на лыжах, и звездная мама решила в школьные каникулы за хорошую учебу сделать сынишке подарок.

"В прошлом году сын научился кататься на лыжах, и с тех пор ему это очень нравится. Мы обещали, что на каникулы съездим в Буковель. Филипп оттачивал мастерство: учился экстриму на сноуборде, катался на лыжах", — рассказала певица.

Глядя на сына, Ассия и сама встала на лыжи, правда, спуститься с трассы так и не решилась. "Я настолько боюсь высоты и любого экстрима, что вряд ли когда-нибудь буду ездить на лыжах или сноуборде. Когда-то давно каталась на коньках и сломала кисть правой руки, с тех пор стараюсь остерегаться этого травматичного вида спорта и берегу руки. Куда больше мне нравится просто наблюдать за людьми, которые умеют кататься".

Вместе с певицей на отдых в Буковель отправилась и ее любимая собачка — пятилетняя мальтийская болонка по кличке Понтик.

"Собаку не с кем было оставить дома, и мы решили взять ее с собой. Весит Понтик всего два килограмма, проблем с ним в дороге не было. Он чувствовал себя там королем, потому что оказался едва ли не единственной собакой на горнолыжном курорте. Хорошо, что в гостинице для нас сделали исключение и разрешили жить в номере с животным", — вспоминает певица.

Отдыхом артистка осталась довольна: "Атмосфера замечательная, располагающая. Все на позитиве, обычно видишь людей в таком настроении, когда отдыхаешь где-нибудь в Майами, — все с улыбкой, доброжелательно друг к другу относятся. На улочках стоят брички с лошадями и извозчиками, как из прошлого века, их можно взять напрокат. Очень красивая природа, все такое ухоженное... Уютные ресторанчики… Чтобы попасть в некоторые из них, нужно записываться заранее. Готовят очень вкусно и стильно подают. Разнообразные чаи и сумасшедшие десерты, заварные пирожные, торты…", — делиться Ассия Ахат.

На память об этой поездке певица привезла домой закарпатские деликатесы. "Как правило, я никогда такое не покупаю, но в этот раз не удержалась: купила местный мед и белые грибы. В целом мне очень понравилась поездка, думаю, что когда-нибудь вернусь в Буковель снова", — заключила певица.

Напомним, семейство Бекхэмов похвасталось отдыхом на лыжах.