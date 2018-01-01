Сегодня, 02:13 RSS

Астафьева показала снимки в едва прикрытой грудью: фото

Сегодня, 00:35

Исполнительница подчеркнула, что это ее летний образ.

Астафьева
Даша Астафьева любит обнажаться перед объективом Фото: Instagram/Даша Астафьева
Известная украинская певица Даша Астафьева порадовала почитателей своего таланта и эффектной сексуальной внешности новыми откровенными фото.

"Давай, лето, мы в тебя верим", - подписала она чувственные снимки в Instagram.

На фото Астафьева позирует топлесс, прикрывая красивую женственную грудь руками. Фанатов впечатлили веснушки сексапильной брюнетки, поскольку крупный план фотографа позволил их подробно рассмотреть.

Поклонники отметили в комментариях, что Астафьева вдохновляет их: "Насколько красивой может быть женщина без макияжа", "Невероятная с веснушками" и другие.

Астафьева
Фото: Instagram/Даша Астафьева

Астафьева
Фото: Instagram/Даша Астафьева

Напомним, ранее Астафьева опубликовала в Instagram снимки, на которых она позирует в черном платье, которое лихо подняла, и засветила поклонникам аппетитные ягодицы и тонкую линию трусов.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Теги:  
Даша Астафьева, грудь
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...
+
Соглашаюсь
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности