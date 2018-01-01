Астафьева показала снимки в едва прикрытой грудью: фото

Исполнительница подчеркнула, что это ее летний образ.

Даша Астафьева любит обнажаться перед объективом Фото: Instagram/Даша Астафьева

Известная украинская певица Даша Астафьева порадовала почитателей своего таланта и эффектной сексуальной внешности новыми откровенными фото.

"Давай, лето, мы в тебя верим", - подписала она чувственные снимки в Instagram.

На фото Астафьева позирует топлесс, прикрывая красивую женственную грудь руками. Фанатов впечатлили веснушки сексапильной брюнетки, поскольку крупный план фотографа позволил их подробно рассмотреть.

Поклонники отметили в комментариях, что Астафьева вдохновляет их: "Насколько красивой может быть женщина без макияжа", "Невероятная с веснушками" и другие.

Фото: Instagram/Даша Астафьева

Фото: Instagram/Даша Астафьева

Напомним, ранее Астафьева опубликовала в Instagram снимки, на которых она позирует в черном платье, которое лихо подняла, и засветила поклонникам аппетитные ягодицы и тонкую линию трусов.

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