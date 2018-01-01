Астафьева полностью обнажилась "как в "Заводном апельсине"

Модель позирует в Нацакадемии изобразительного искусства и архитектуры в Киеве.

Астафьева снова обнажилась. instagram.com/da_astafieva

Украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева порадовала поклонников новым пикантным фото: на снимке девушка обнажилась полностью. Особо откровенные места даже пришлось ретушировать.

Фото, на котором модель позирует без одежды, опубликовал в своем Instagram фотограф Никита Люлько (выступающий под ником Ник Яшик). Можно предположить, что снимок сделан во время недавней откровенной фотосессии этого фотохудожника.

Астафьева позирует в Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры в Киеве.

"Ах, если б можно было поставить миллиард лайков", "Как в "Заводном апельсине", – пишут люди в комментариях.

Ранее сексапильная Астафьева обнажилась в пикантной фотосессии. Певица и модель продемонстрировала идеальную фигуру.

Напомним, Астафьева удивила подписчиков микроблога снимками в стиле ретро, на которых она запечатлена "вдохновленной".

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