Астафьева раззадорила фанатов новыми "горячими фото" в купальнике

Поп-исполнительница неустанно "заводит" и будоражит фанатов.

Даша Астафьева Instagram

Украинская поп-певица, известная по участию в группе NikitA, Даша Астафьева поделилась очередной порцией "горячих" снимков со своего азиатского отдыха − из Таиланда.

Фотографии исполнительница опубликовала на странице в социальной сети Instagram.

На двух снимках Астафьева позирует в откровенном купальнике яркой расцветки на яхте возле тайского острова Пхипхи (Таиланд).

Даша Астафьева Instagram

"Апч- пхи! Пхи! Куча дел, и день, как понимаете, тяжелый", - шутливо подписала один из снимков она.

Однако самым провокационным стал снимок, на котором одетая в розовое платье певица стоит, опершись рукой на мощный деревянный столб в виде фаллоса. Причем рядом находятся несколько аналогичных столбов поменьше.

Даша Астафьева Instagram

"Короче, вы знаете, что тут загадывают. Загадала возле каждого", - написала Астафьева.

Естественно, ее фанаты предположили, что певица желает уже в ближайшем будущем зачать и родить ребенка.

Напомним, ранее у Астафьевой на острове Бали животное украло смартфон.