Atlas Weekend-2018: цены на билеты, где купить

Фестиваль в этом году будет шестидневным и пройдет с 3 по 8 июля.

Фестиваль в этом году будет шестидневным и пройдет с 3 по 8 июля Фото: facebook.com/pg/atlasweekend

С 3 по 8 июля в Киеве пройдет один из самых масштабных фестивалей лета Atlas Weekend-2018 . По традиции, он состоится в столичном экспоцентре ВДНХ. За шесть дней на семи сценах фестиваля выступят около 200 зарубежных и украинских участников.

Первый день Atlas Weekend 2018 – бесплатный, в остальные дни стоимость билетов на сайте Atlas Weekend колеблется от 1000 до 6000 гривен. Это зависит от количества дней и типа услуг.

Стандартный абонемент на все дни фестиваля обойдется в 2500 тысяч гривен. VIP билет на все дни - 6000 гривен. К слову, этот билет дает право посещать закрытую площадку Standing, которая расположена рядом с главной сценой, VIP-бар. Также посетители смогут воспользоваться бесплатной парковкой и отдельным входом на территорию фестиваля.

Приобрести билет на Atlas Weekend можно и на один день: вход 4 июня будет стоить 1100 гривен, во все остальные дни (5, 6, 7, 8) – 1000 гривен.

Также можно приобрести абонемент на три дня: 4-6 июля он будет стоить 2100 гривен, 5-7 и 6-8 июля – 2100 гривен.

На все дни фестиваля за 500 гривен можно разместиться в кемпинге Z-camp, в котором предоставляются комфортная зона кемпинга, пользование душевыми и туалетами, точки для подзарядки мобильных телефонов, круглосуточно, инфопоинты 24/7, огороженная территория с круглосуточной охраной.

Билеты по акционной цене можно купить, заполнив специальную форму, там билет на один день стоит 900 гривен, абонемент на все дни – 2300.

Ранее группа "Звери" отказалась выступать на фестивале из-за непрофессионализма украинцев.

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