Австралийская модель похвасталась грудью в нижнем белье, фото

Латисия Томас опубликовала новое фото instagram.com/lateciat

Австралийская plus-size модель Латисия Томас выложила в Сеть фотографию, на которой она позирует в нижнем белье, в центре внимания оказалась пышная грудь девушки.

Снимок манекенщица опубликовала на своей странице в Instagram, он собрал десятки тысяч лайков.

Ряд интернет-пользователей оставили под фото позитивные отзывы. "Love you (люблю тебя — Ред.)", — признался hamdaouijh. "Very Beautiful you (очень красивы вы — Ред.)", — отметил juhasz3453. "Proud of you (горжусь тобой — Ред.)", — написал dolega_szyszko.

