Австралийская модель похвасталась грудью в нижнем белье, фото

Снимок девушки собрал десятки тысяч лайков.
Снимок манекенщица опубликовала на своей странице в Instagram, он собрал десятки тысяч лайков.
Ряд интернет-пользователей оставили под фото позитивные отзывы. "Love you (люблю тебя — Ред.)", — признался hamdaouijh. "Very Beautiful you (очень красивы вы — Ред.)", — отметил juhasz3453. "Proud of you (горжусь тобой — Ред.)", — написал dolega_szyszko.
Ранее сообщалось, что британская plus-size модель Молли Констебл опубликовала в соцсети фото, сделанное для журнала Playboy, на котором она позирует обнаженной. Посмотреть снимок можно здесь.