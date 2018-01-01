Австралийская модель похвасталась пышными формами в коротком облегающем платье

Снимки манекенщицы в соцсети собрали десятки тысяч лайков.
Снимок манекенщица опубликовала на своей странице в Instagram, он собрал десятки тысяч лайков.
На фото девушка позирует с закрытыми глаза и соблазнительно растрепанными волосами.
"Они чувствуют... когда вы живете своей лучшей жизнью", — подписала фото модель.
Ранее сообщалось, что британская plus-size модель Молли Констебл выложила в соцсети снимок, сделанный для журнала Playboy, на котором она запечатлена обнаженной. Посмотреть фото можно здесь.