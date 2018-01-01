Австралийская модель похвасталась пышными формами в коротком облегающем платье

Снимки манекенщицы в соцсети собрали десятки тысяч лайков.

Латисия Томас поделилась соблазнительными снимками в белом платье instagram.com/lateciat

Австралийская plus-size модель Латисия Томас выложила в Сеть фотографию, на которой она запечатлена в белом облегающем платье с открытыми плечами, которое подчеркнуло ее пышные формы.

Снимок манекенщица опубликовала на своей странице в Instagram, он собрал десятки тысяч лайков.

На фото девушка позирует с закрытыми глаза и соблазнительно растрепанными волосами.

"Они чувствуют... когда вы живете своей лучшей жизнью", — подписала фото модель.

Латисия Томас поделилась соблазнительными снимками в белом платье instagram.com/lateciat

Ранее сообщалось, что британская plus-size модель Молли Констебл выложила в соцсети снимок, сделанный для журнала Playboy, на котором она запечатлена обнаженной. Посмотреть фото можно здесь.