Австралийская модель-пышка показала соблазнительное фото в нижнем кружевном белье

Нормально любить кожу, в которой вы находитесь, в любом размере, отметила Томас.

Латисия Томас опубликовала новое соблазнительное фото instagram.com/lateciat

Австралийская plus-size модель Латисия Томас выложила в Сеть фотографию, на которой она позирует в белом нижнем кружевном белье.

Соблазнительный снимок манекенщица выложила на своей странице в Instagram, он собрал десятки тысяч лайков.

"Это нормально любить кожу, в которой вы находитесь, в любом размере. Независимо от того, какова ваша ситуация или что вы переживаете, напомните себе, что вы удивительны и что ваше тело красиво…", — подписала фото Томас.

Латисия Томас опубликовала новое соблазнительное фото instagram.com/lateciat

Ранее сообщалось, что британская plus-size модель Молли Констебл опубликовала в соцсети фото, сделанное для журнала Playboy, на котором она запечатлена обнаженной. Посмотреть снимок можно здесь.