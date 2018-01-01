Австралийская модель-пышка выставила на показ свои прелести, фото

Сексуальный снимок девушки в соцсети собрал десятки тысяч лайков.
Соблазнительное фото манекенщица опубликовала на своей странице в Instagram, оно собрало более 40 тысяч лайков.
На снимке девушка запечатлена стоящей у стены лицом к камере в белье, сквозь которое можно рассмотреть ее интимные части тела.
Ранее сообщалось, что британская plus-size модель Молли Констебл выложила в соцсети фото, сделанное для журнала Playboy, на котором она позирует обнаженной. Посмотреть снимок можно здесь.
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