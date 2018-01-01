Австралийская модель в спортивном платье похвасталась пышной попой, фото

Снимок девушки в соцсети собрал десятки тысяч лайков.

Латисия Томас позировала в коротком спортивном платье instagram.com/lateciat

Австралийская plus-size модель Латисия Томас выложила в Сеть фотографию, на которой она запечатлена в синем коротком спортивном платье.

Соблазнительный снимок манекенщица опубликовала на своей странице в Instagram, он собрал десятки тысяч лайков.

На фото девушка запечатлена стоящей спиной, она немного прогнулась, и в центре внимания оказалась ее пышная попа.

Латисия Томас позировала в коротком спортивном платье instagram.com/lateciat

Ранее сообщалось, что британская plus-size модель Молли Констебл выложила в соцсети снимок, сделанный для журнала Playboy, на котором она запечатлена обнаженной. Посмотреть фото можно здесь.

Читайте наши новости в Facebook