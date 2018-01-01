Австралийская модель в спортивном платье похвасталась пышной попой, фото

Снимок девушки в соцсети собрал десятки тысяч лайков.
Соблазнительный снимок манекенщица опубликовала на своей странице в Instagram, он собрал десятки тысяч лайков.
На фото девушка запечатлена стоящей спиной, она немного прогнулась, и в центре внимания оказалась ее пышная попа.
Ранее сообщалось, что британская plus-size модель Молли Констебл выложила в соцсети снимок, сделанный для журнала Playboy, на котором она запечатлена обнаженной. Посмотреть фото можно здесь.
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