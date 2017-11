Австралийская звезда показала свои обнаженные ягодицы

Австралийская певица и автор песен Сия Кейт Изобель Ферлер (известна как Sia) показала фотографию своих

Фото исполнительница выложила в Twitter-аккаунте.

По словам звезды, кто-то, очевидно, пытается продать ее "обнаженные" фотографии фанатам, а она решила помочь людям сохранить деньги и разместила снимок в соцсети бесплатно.

Someone is apparently trying to sell naked photos of me to my fans. Save your money, here it is for free. Everyday is Christmas! pic.twitter.com/aeQlnTwLuy