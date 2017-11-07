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Австралийская звезда показала свои обнаженные ягодицы

Сегодня, 15:39

Певица не хочет, чтобы поклонники тратили свои деньги на ее "обнаженные" снимки.

Sia,Сия
Сия Кейт Изобель Ферлер (Sia) twitter.com/Sia
Австралийская певица и автор песен Сия Кейт Изобель Ферлер (известна как Sia) показала фотографию своих обнаженных ягодиц.

Фото исполнительница выложила в Twitter-аккаунте.

По словам звезды, кто-то, очевидно, пытается продать ее "обнаженные" фотографии фанатам, а она решила помочь людям сохранить деньги и разместила снимок в соцсети бесплатно.

Ранее сообщалось, что после премьеры первого сольного клипа певица Настя Каменских порадовала поклонников откровенной фотосессией для мужского журнала XXL, она украсила обложку ноябрьского номера журнала, на которой она предстала в образе горячей кубинки.

Фото: twitter.com/Sia

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