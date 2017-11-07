Австралийская звезда показала свои обнаженные ягодицы

Певица не хочет, чтобы поклонники тратили свои деньги на ее "обнаженные" снимки.

Сия Кейт Изобель Ферлер (Sia) twitter.com/Sia

Австралийская певица и автор песен Сия Кейт Изобель Ферлер (известна как Sia) показала фотографию своих

Фото исполнительница выложила в Twitter-аккаунте.

По словам звезды, кто-то, очевидно, пытается продать ее "обнаженные" фотографии фанатам, а она решила помочь людям сохранить деньги и разместила снимок в соцсети бесплатно.

Someone is apparently trying to sell naked photos of me to my fans. Save your money, here it is for free. Everyday is Christmas! pic.twitter.com/aeQlnTwLuy — sia (@Sia) November 7, 2017

Ранее сообщалось, что после премьеры первого сольного клипа певица Настя Каменских порадовала поклонников откровенной фотосессией для мужского журнала XXL, она украсила обложку ноябрьского номера журнала, на которой она предстала в образе горячей кубинки.



Фото: twitter.com/Sia