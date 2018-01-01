Автор Despacito выпустил зажигательный тропический хит "Calypso": видео

Композиция уже претендует на звание лучшей композиции лета-2018.

Луис Фонси любит эпатировать публику зажигательными хитами Скриншот:YouTube

Луис Фонси, автор одного из самых известных хитов 2017 года Despacito , который побил все рекорды просмотров YouTube, презентовал новый сингл под названием Calypso.

Издание Rolling Stone уже назвало эту песню настоящим "тропическим" хитом.

Главными атрибутами клипа стали девушки в купальниках, бассейны и зажигательные танцы на вечеринках и морском пляже. Все действия происходят на родине Фонси - в Пуэрто-Рико. Живописные пейзажи этой тропической страны авторы ролика демонстрируют зрителям под зажигательные мотивы.

За четыре дня с момента публикации на YouTube видео уже набрало свыше 30 миллионов просмотров.

Напомним, минувший хит-рекордсмен Фонси Despacito посмотрело в Сети свыше пяти миллиардов уникальных пользователей. Главную женскую роль в клипе исполнила Мисс Вселенная-2006, пуэрто-риканская модель и актриса Сулейка Ривера.

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