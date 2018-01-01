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Автора Gangnam Style отправят в петь для Ким Чен Ына

Сегодня, 12:14

Репер PSY примет участие в концертах на территории КНДР

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Десант артистов из Южной Кореи выступит перед северокорейцами по поручению своего правительства.
Южнокорейского репера PSY, ставшего известным всему миру благодаря своему хиту Gangnam Style, правительство Южной Кореи отправит выступать с гастролями в КНДР.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на СМИ Южной Кореи? PSY может выступить на концертах с участием артистов из Южной Кореи, которые пройдут в столице КНДР с 31 марта по 3 апреля.

PSY стал всемирно известным в 2012 году. Тогда видеоклип его песни Gangnam Style набрало более 1,5 млрд просмотров на YouTube, став самым просматриваемым роликом за всю историю этой платформы. В 2014-м ролик сломал счетчик просмотров YouTube, достигнув максимальной отметки просмотров, запрограммированной на сайте видеохостинга.

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На момент написания новости у клипа уже 3 127 779 166 просмотров.

 
Теги:  
PSY, Gangnam Style, Северная Корея, Южная Корея, КНДР
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