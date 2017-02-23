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Айрленд Болдуин похвасталась своими прелестями, опубликовано видео

Сегодня, 17:54

Автором съемки выступил фотограф Тревор Флорес.

Айрленд Болдуин
Айрленд Болдуин Instagram
Айрленд Болдуин выложила на свою страничку в Instagram смелое фото из новой фотосессии.

Об этом пишет ivona.

На снимке можно увидеть дочь знаменитых американских актеров Ким Бейсингер и Алека Болдуина полностью обнаженной.

Девушка изображена лежащей на пляже с мокрыми волосами. Тело красотки посыпано песком.

Автором съемки выступил фотограф Тревор Флорес.

Айрленд Болдуин
Instagram

"Я бледная. Я обожаю есть хлеб и пить пиво. Я имею недостатки, обожаю их и люблю свое тело, поэтому и ты должен любить свое. Жизнь прекрасна и Короткие. Не стоит быть одержимым комплексами и тщеславием. Просто жить этим моментом и наслаждайся своей компанией ", — написала не так давно в своем микроблоге Айрленд.

Айрленд Болдуин
Instagram

 

Напомним, российская модель снялась обнаженной для глянца.

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Айрленд Болдуин, дочь, обнажилась, Алек Болдуин
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