Айрленд Болдуин похвасталась своими прелестями, опубликовано видео

Автором съемки выступил фотограф Тревор Флорес.

Айрленд Болдуин Instagram

Айрленд Болдуин выложила на свою страничку в Instagram смелое фото из новой фотосессии.

Об этом пишет ivona.

На снимке можно увидеть дочь знаменитых американских актеров Ким Бейсингер и Алека Болдуина полностью обнаженной.

Девушка изображена лежащей на пляже с мокрыми волосами. Тело красотки посыпано песком.

Автором съемки выступил фотограф Тревор Флорес.

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"Я бледная. Я обожаю есть хлеб и пить пиво. Я имею недостатки, обожаю их и люблю свое тело, поэтому и ты должен любить свое. Жизнь прекрасна и Короткие. Не стоит быть одержимым комплексами и тщеславием. Просто жить этим моментом и наслаждайся своей компанией ", — написала не так давно в своем микроблоге Айрленд.

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Допис, поширений Ireland Basinger-Baldwin (@humancrouton) Лют 23, 2017 о 11:54 PST

Напомним, российская модель снялась обнаженной для глянца.