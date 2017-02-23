Айрленд Болдуин похвасталась своими прелестями, опубликовано видео

Автором съемки выступил фотограф Тревор Флорес.
Об этом пишет ivona.
На снимке можно увидеть дочь знаменитых американских актеров Ким Бейсингер и Алека Болдуина полностью обнаженной.
Девушка изображена лежащей на пляже с мокрыми волосами. Тело красотки посыпано песком.
Автором съемки выступил фотограф Тревор Флорес.
"Я бледная. Я обожаю есть хлеб и пить пиво. Я имею недостатки, обожаю их и люблю свое тело, поэтому и ты должен любить свое. Жизнь прекрасна и Короткие. Не стоит быть одержимым комплексами и тщеславием. Просто жить этим моментом и наслаждайся своей компанией ", — написала не так давно в своем микроблоге Айрленд.