Бабкин назвал вероятного победителя вокального шоу "Голос страны"

Тренер убежден, что выиграть в проекте может девушка-трансгендер Зианджа.

Сергей Бабкин заявил, что Зианджа может стать победителем "Голоса страны" Фото: Facebook/Сергей Бабкин - фан-клуб

Украинский музыкант и тренер "Голоса страны" Сергей Бабкин назвал Зианджу , ранее известную как Борис Апрель, претендентом на победу в вокальном шоу.

"Допускаю возможность того, что Зианджа дойдет и до финала "Голосу". Не исключено, что еще его и выиграет. А почему нет? Я это себе явно представляю. Да, это странно, необычно и идет вразрез с привычными понятиями. Но звучное имя, которое нужно артисту, у нее уже есть, популярность тоже. Ведь победил у нас в седьмом сезоне священник. А в восьмом — победителем может стать трансгендер", - рассказал звездный тренер в интервью "Фактам".

По мнению Бабкина, ее тренер на проекте Потап по достоинству оценил возможности исполнительницы.

"Если он оставляет Зианджу в своей команде и ведет ее в прямые эфиры, значит, она того достойна. Я понимаю, что она не обладает таким голосом, как, скажем, моя Алена Луценко. Зианджа пользуется вокальными данными, которые ей дал Бог. К этому можно относиться по-разному. Как и к ее манере пения и тому, как она выглядит", - сказал он.

Музыкант на этапе "слепых прослушиваний" развернул к оригинальной исполнительнице свое кресло, однако убежден, что ее выбор тренера был единственно правильным.

"Думаю, она сделала правильный шаг при выборе тренера. Я бы смог с ней работать, но… не хотел бы. А с Потапом у нее сложился отличный тандем. Отношусь к Зиандже как к уже созданному образу. Она — интересный персонаж еще с тех времен, как была Борисом Апрелем. Когда смотрю на Зианджу, мне кажется, будто попал в кино или театральную пьесу", - откровенно заявил Бабкин.

Напомним, ранее фанаты "Голоса страны" раскритиковали исполнение Зианджой песни "Я исцелена" и отметили, что участнице незаслуженно дали право выступать в прямых эфирах.