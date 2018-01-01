Бабушка-звезда Instagram шокирует поклонников эпатажными образами: фото

Элен опубликовала в соцсети свыше 300 ярких снимков.

90-летняя звезда соцсети не перестает удивлять подписчиков Фото: Instagram/Элен Рут ван Винкл

Элен Рут ван Винкл под именем "baddiewinkle" в Instagram – стильная модница, несмотря на почтенные 90 лет.

"Stealing Your Man Since 1928" ("Отвожу ваших мужчин с 1928 года"), - гласит ее подпись к Instagram-аккаунту.

Подписчики сходятся во мнении, что Элен несет в массы не только эпатаж, но и отличное настроение. Бабушка завела страницу в соцсети 4 года назад, когда ей было 85. С тех пор женщина опубликовала более 300 записей, на которых она позирует в ярких вещах на самых разнообразных событиях: на пляже, на модной тусовке, в самолете, в отпуске и т.д.

Несмотря на возраст женщины и ее трость, украшенную гламурным камнями, за ней следит более трех миллионов пользователей, которые постоянно оставляют восторженные комментарии относительно ее стиля и имиджа.

В Сети пользуются большой популярностью откровенные фото, которые публикует модель из Воронежа Ирина Иванова. Как правило, наряды Ирины настолько малы, что ее подписчикам не составляет особого труда оценить фигуру девушки в мельчайших подробностях.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram