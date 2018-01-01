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"Бабушкин халатик": Валерия шокировала поклонников выбором наряда

Сегодня, 14:33

Певица выбрала для прогулки пестрое платье.

Валерия
Валерия поделилась фото с отдыха instagram.com/valeriya
Российская певица Валерия, которой недавно исполнилось 50 лет, поделилась с фанатами снимком из швейцарского города Монтре.

На фото, которым артистка поделилась на своей странице в Instagram, она позирует на фоне гор в легком платье, которое напомнило подписчикам халат, и они стали критиковать артистку за выбор наряда.

"В халате?", "Не понимаю такой халатно-пижамной моды", "Бабушкин халатик", "Платье как бабский халат. Валерия и сама не молода, может потому ее и тянет на такое?",  - критиковали подписчики.

Нашлись и те, кто вступился за певицу, и посоветовал хейтерам не быть такими жесткими.

"Какой ужас...сколько злых и завистливых людишек...такое чувство, что здесь все эксперты собрались... вам какая разница, как хочет, что хочет, то и надевает...", "А мне нравится платье! Необычно", "А по-моему, удобно и красиво", "Вам очень идет это платье, и цвет и фасон",  - писали юзеры.

Валерия
Юзеры раскритиковали наряд Валерии instagram.com/valeriya

Ранее 50-летняя Валерия похвасталась стройными ногами на отдыхе.

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Валерия, певица, фото
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