Барак и Мишель Обама отправились на отдых на Виргинские острова

Стоимость недельной аренды виллы — 27 тысяч долларов.

Экс-президент США Барак Обама улетел на Британские Виргинские острова.

Об этом сообщает The Virgin Islands Daily News.

Туда Обаму с супругой доставил частный самолет британского миллиардера Ричарда Брэнсона.

Отмечается, что после инаугурации Дональда Трампа Барак и Мишель Обама провели выходные у бывшего посла Испании Джеймса Костоса и его мужа дизайнера Майкла Смита в Палм-Спрингс. В штате Калифорния у них также есть большой дом с бассейном.

Между Калифорнией и Виргинскими островами нет прямого сообщения, очевидно, поэтому Брэнсон, который всегда выступал против Трампа, решил доставить 44-го президента США к месту отдыха.

По данным СМИ, Барак и Мишель отправились на остров Некер, который 66-летний миллиардер приобрел в 1983 году. Здесь есть вилла, которая вмещает 30 гостей. Стоимость ее недельной аренды — 27 тысяч долларов.

Напомним, в Сеть попало фото будущего дома Барака Обамы.