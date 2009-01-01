Барак Обама трогательно поздравил Мишель с 8 Марта

Обама написал жене "письмо в письме".

Барак и Мишель Обама Instagram

Бывший президент США Барак Обама и его супруга Мишель отметили Международный женский день, 8 марта.

В честь этого Обама написал жене "письмо в письме", которое опубликовал на сайте "Фонда Обамы", пишет kp.ua.

"Когда Мишель и я вернулись из отпуска, мы нашли эту записку от женщины по имени Синдху. Я горжусь Мишель за то, что она сделала в жизни этой молодой женщины, и меня вдохновляет история Синдху, поэтому я подумал, что поделюсь ею с вами сегодня. Читайте до конца, вы не пожалеете об этом и, пожалуйста, добавьте свой голос. Мы также хотим услышать вас. С Международным женским днем, Ваш Барак", — написал политик в предисловии.

Письмо Синдху

"Однажды осенью 1996 года идеалистическая 17-летняя индийская девушка была вдохновилась, сидя в часовне. Она не помнила имя женщины, которая говорила. Но она никогда не забудет огонь, который был зажжен, чтобы сделать что-то из ее жизни, и использовать эту жизнь, чтобы служить другим. На той неделе она записалась на работу в качестве добровольца в больницу и подписала контракт на программу послешкольного обучения по творческой литературе и литературе для малообеспеченных детей в общине.

Двадцать один год спустя эта девушка стала 38-летней женщиной, немного больше в теле, иногда немного измучена, но гораздо моложе по духу. Эта женщина разжигает студентов-медиков, чтобы увлечь поведенческими науками и психиатрией, помогает детям и взрослым бороться с психическими заболеваниями, а также продолжает программу аутрич-работы после школы, чтобы научить 6-классников ухаживать за своим психическим здоровьем. Факел, освещенный как новичок в Чикагском университете, продолжает пылать.

Той 17-летний была я. Позже я узнала, что вдохновляющей силой женщины, которая говорила, была Мишель Обама.

Я хотела сказать спасибо вам обоим. Спасибо, Мишель, за то, что помог уязвимому подростку подняться, чтобы подчиниться, чтобы оспорить, что он бессилен. Спасибо вам, Мишель, за то, что вы учите по словам и примерам, что лучшее использование силы и влияния - в служении другим и нашему обществу. Спасибо вам обоим за вашу глубокую активизацию в нашем сообществе, что привело к историческому событию, о котором я не думал, что я стану свидетелем в моей жизни. Спасибо вам за то, как вы относились к детям, как своим, так и всем американским, с добротой, юмором и непосредственностью.

Сейчас я женщина средних лет, которая замужем за индийским феминистским мужчиной и поднимает феминистского трехлетнего сына. Они потрясающие. То, как вы повлияли на мир, заставило меня ждать гораздо большего от нашего мира. События на этой неделе, этот удивительный женский марш, повторили глобально, что ожидания, которые я имею, не изолированны. Я хочу другой мир. Мне нужен другой мир.

Поэтому, когда вы вернулись из отпуска, я хотел сообщить вам об этом.

Я в игре, — написала Синдху".

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