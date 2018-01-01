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Барби из Берлина с огромной грудью позировала топлес, фото

Сегодня, 12:52

Немка сфотографировалась в ванной и поделилась снимком в соцсети.

Барби,Берлин
Реальная Барби из Берлина Пэрис Хермс сфотографировалась без лифчика instagram.com/real.barbie.of.berlin
Немка Пэрис Хермс, известная как реальная Барби из Берлина, выложила в Сеть селфи, на котором запечатлена в трусиках и без лифчика.

Соблазнительный снимок был сделан в американском Лос-Анджелесе, говорится на ее странице в Instagram.

Девушка позировала топлес в ванной возле умывальника, на ее бедре видно большую татуировку.

Барби,Берлин
Реальная Барби из Берлина Пэрис Хермс сфотографировалась без лифчика instagram.com/real.barbie.of.berlin

Ранее западные СМИ писали, что Пэрис Хермс вставила в грудь третий комплект имплантов и считает, что у нее самые больше прелести в Германии. После очередной операции ее грудь весит более четырех килограмм.

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Теги:  
реальная Барби из Берлина, Барби, топлес, грудь, Пэрис Хермс
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