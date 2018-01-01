Барских провокативно станцевал на сцене с полицейской: видео

Исполнитель решил дополнить концерт эпатажем.

Барских подарил полисвумен цветы Скриншот YouTube

Известный украинский певец Макс Барских во время сопровождающегося ливнем концерта в Ужгороде вытянул на сцену полисвумен и станцевал возле нее соблазнительный танец.

Для участия в перформансе исполнитель пригласил несколько участниц, в том числе патрульную полицейскую, которая следила за порядком в фанзоне. Видео опубликовано в YouTube.

Барских помог девушкам выйти на сцену и усадил в кресла. Полисвумен вместе с другими участницами смущенно наблюдала, как Барских извивался вокруг них в танце под песню "Давай займемся любовью".

После концерта певец подарил патрульной цветы и публично попросил начальство не наказывать ее за танцы в рабочее время.

Напомним, Барских дал концерт в зале "Мегаспорт" в России, где он впервые публично попрощался со своим умершим отцом.

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