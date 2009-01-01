Басков и Лопырева перенесли свадьбу

Для мамы Баскова 5 октября — горестная дата.

Виктория Лопырева и Николай Басков Instagram , намеченная на 5 октября, переносится на более поздний срок.

Об этом пишет starhit.

Виктория Лопырева и Николай Басков впервые пролили свет на свои отношения.

"Вспоминаю тот вечер, когда я по-другому посмотрел на Вику, — цитирует Баскова. — Мы с ней вели свадьбу, и я вдруг говорю: "Не хочешь со мной потанцевать?" И эти три с половиной минуты танца… Я не знаю, но как-то стало тепло, хорошо, спокойно. Ее глаза невероятные… И я ей стал писать вечером и утром: как ты, что делаешь? А потом понял: я должен ее видеть, с ней общаться, слышать голос… Моя мама, узнав, когда назначена свадьба, сказала: "Сынок, я не могу дать благословение, не могу в этот день быть на вашей свадьбе". Для мамы 5 октября — горестная дата. Поэтому я попросил Рамзана Кадырова (у него, кстати, 5 октября день рождения и помимо нас должно быть зарегистрировано еще 199 пар чеченских молодоженов) войти в положение. Так что, о дате свадьбы мы сообщим чуть позже".

"Я хочу сказать, что наш союз случился, потому что у нас хорошее чувство юмора. И у Коли, и у меня есть опыт за плечами, нам не 18 лет. Когда много людей следит за личной жизнью, она разрушается. Я не выкладываю фотографии, потому что не хочу… Верите вы или не верите, мне все равно. Мы не хотим ничего никому доказывать, мы просто хотим жить. Есть такая фраза: "Простите наше счастье и пройдите мимо", — поделилась модель.

Напомним, Николай Басков снял будущую супругу в клипе.