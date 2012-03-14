Байкеры в час пик перекрыли движение в центре Киева из-за концерта Zucchero, опубликовано видео

Выступление итальянского мэтра Zucchero состоится в Киеве 14 сентября во Дворце "Украина".

Музыкант Zucchero Пресс-служба

В преддверии приезда одного из самых известных музыкантов планеты, автора нетленного хита "Baila morena" музыканта Zucchero один из старейших байкерских клубов MFCCrazy Hohols принял участие в необычном флешмобе.

Сотни украинских байкеров на мотоциклах Harley-Davidson проехались на огромной скорости по центральным улицам города под песни Zucchero.

Со стороны это напоминало настоящую погоню, которая практически перекрыла движение в час пик и заставила понервничать новую полицию. Люди бросали свои машины на обочине и выходили посмотреть на это действо. На самом же деле байкеры просто давно любят песни Zucchero и решили устроить проезд в поддержку предстоящего концерта любимого исполнителя.

"В сентябре наш клуб отметит 15 лет со дня основания, возраст участников — от 30 до 55 лет. А песни Zucchero – это музыка нашей молодости, с которой у каждого из нас связано много ярких и романтических воспоминаний, интересных встреч", — рассказал президент клуба Евгений Рымарев (Bolshoy).

По словам руководителя клуба, ребята участвуют практически во всех европейских фестивалях. В этом году были в Америке, Африке, Норвегии. В общей сложности за лето байкеры преодолели порядка 100 тыс. км.

Выступление итальянского мэтра Zucchero состоится в Киеве 14 сентября во Дворце "Украина". Музыкант презентует новую программу из альбома "Blackcat", куда войдут как новые композиции, так и бессмертные хиты. В столицу артист прилетит с командой из 23 человек. У организаторов музыкант попросил за два часа до начала концерта пригласить на площадку профессионального массажиста для расслабляющего массажа. В еде Zucchero не слишком избирателен: он любит рыбу, обожает пармезан, оливковое масло и лимоны. В его гримерной обязательно должны быть суши, розовое вино и кофе. А за кулисами у сцены он попросил поставить кулер с 10 кг свежезамороженного льда – невзирая на запреты врачей, артист пьет талую воду во время выступлений.

Напомним, Виктор Павлик запел на испанском ради музыканта Zucchero.