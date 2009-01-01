Певец признался, что не испытывает симпатии к украинскому президенту-беглецу.
Кроме того, пишут Дни.ру, его соседом является российский певец Иосиф Кобзон, известный своей любовью к "Л/ДНР".
"В Баковке забор к забору со мной — мы это сооружение в шутку называем "Китайская стена" — сегодня живет бывший президент Украины Виктор Янукович", — рассказал Кобзон в интервью изданию.
"Ограду такой высоты вы и представить себе не можете! Эта дача в Баковке контролируется нашими соответствующими органами. Но от кого ты прячешься? Ведь если захотят тебя достать, то достанут где угодно. И бронированные машины не помогут — ты же выходишь из нее, и башка остается. Вот пример — муж Максаковой, убитый в Киеве", — добавил певец.
Не любить беглого экс-президента Украины, говорит Кобзон, у него есть все основания: за то, что тот допустил Майдан, он бы его "собственными силами уничтожил".
Напомним, ранее писали, что в Ростове-на-Дону дом беглого экс-президента Виктора Януковича расположен в закрытом коттеджном городке и находится под государственной охраной.