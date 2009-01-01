Бен Аффлек признался, что лечился от алкоголизма

Теперь актер вновь оказался героем новостных заголовков.

Бен Аффлек Instagram

Совсем недавно поклонники DCEU обсуждали неожиданный уход Бена Аффлека с позиции режиссера грядущего соло-фильма о Бэтмене, а теперь актер вновь оказался героем новостных заголовков.

Об этом пишет popcornnews.ru.

В своем Facebook Аффлек объявил, что недавно прошел курс лечения от алкоголизма.

В своем заявлении 44-летний актер сообщил: "Я прошел курс лечения от алкогольной зависимости, с которой я боролся в прошлом и продолжу противостоять. Я хочу жить полной жизнью и быть лучшим отцом. Я хочу, чтобы мои дети знали — нет ничего постыдного в том, чтобы просить помощи, когда она тебе необходима, и быть источником силы для тех, кто нуждается в помощи, но слишком боится сделать первый шаг. Мне повезло, что у меня есть любящие друзья и семья, в том числе Джен, которая поддерживала меня и заботилась о наших детях, пока я делал то, что должен был сделать. Это — мой первый шаг из многих на пути к восстановлению".

Киноиндустрия на фоне неожиданных новостей уже гадает, не сказалось ли пребывание Бена Аффлека в реабилитационной клинике и его зависимость от алкоголя на сценарии к "Бэтмену", соавтором которого выступил актер. Источники Entertainment Weekly, впрочем, настаивают, что на рабочих процессах личные проблемы Бена никак не отразились.

Напомним, российский актер рассказал, что Задорнов злоупотребляет алкоголем.