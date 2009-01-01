Беременная Анна Седокова выходит замуж

Кто является отцом будущего ребенка артистки — неизвестно.

Анна Седокова Instagram

20 марта беременная Анна Седокова сообщила радостную новость.

Об этом пишет woman.ru.

В конце весны Анна Седокова снова станет мамой.

Кто является отцом будущего ребенка артистки — неизвестно, но есть вероятность, что в ближайшее время экс-солистка "ВИА Гры" все-таки рассекретит имя возлюбленного. Ведь вскоре она выйдет за него замуж.

О том, что свадьба состоится в ближайшее время, исполнительница сообщила 20 марта. "Мне все же придется изменить статус свободной девушки. Люблю его, не могу... А если конкретней... Жизнь удивительная и такая невероятная", — красноречиво написала певица.

Многочисленные фолловеры принялись наперебой поздравлять Анну и выразили надежду, что после бракосочетания она перестанет скрывать своего избранника.

Напомним, 44-летняя Гвинет Пэлтроу собралась под венец.