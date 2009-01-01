Беременная Бейонсе вновь обнажила живот

Живот певица украсила росписью, сделанной хной.
Накануне радостного события супруги решили устроить фотосессию в африканском стиле, пишет Сегодня.
Снимки, которыми артистка поделилась в Instagram, были сделаны во время вечеринки baby-shower, которую пара организовала в минувшие выходные.
Беременная Бейонсе облачилось в юбку и бюстгальтер. Свой образ она дополнила массивными украшениями и оригинальным головным убором.
Живот певица украсила росписью, сделанной хной.
Напомним, Бейонсе не разрешили зарегистрировать имя своей дочери как торговую марку.