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Беременная Бейонсе вновь обнажила живот

Сегодня, 16:47

Живот певица украсила росписью, сделанной хной.

Бейонсе
Певица Бейонсе Instagram
35-летняя Бейонсе и 47-летний Джей Зи совсем скоро станут родителями близнецов.

Накануне радостного события супруги решили устроить фотосессию в африканском стиле, пишет Сегодня.

Снимки, которыми артистка поделилась в Instagram, были сделаны во время вечеринки baby-shower, которую пара организовала в минувшие выходные.

Беременная Бейонсе облачилось в юбку и бюстгальтер. Свой образ она дополнила массивными украшениями и оригинальным головным убором. 

Бейонсе
Instagram

Бейонсе
Instagram

Живот певица украсила росписью, сделанной хной.

Бейонсе
Instagram

Напомним, Бейонсе не разрешили зарегистрировать имя своей дочери как торговую марку.

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Бейонсе, беременная, беби-шовер, живот
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