Беременная Бейонсе вновь обнажила живот

Живот певица украсила росписью, сделанной хной.

Певица Бейонсе Instagram

Накануне радостного события супруги решили устроить фотосессию в африканском стиле, пишет Сегодня.

Снимки, которыми артистка поделилась в Instagram, были сделаны во время вечеринки baby-shower, которую пара организовала в минувшие выходные.

Беременная Бейонсе облачилось в юбку и бюстгальтер. Свой образ она дополнила массивными украшениями и оригинальным головным убором.

Instagram

Instagram

Живот певица украсила росписью, сделанной хной.

Instagram

Напомним, Бейонсе не разрешили зарегистрировать имя своей дочери как торговую марку.