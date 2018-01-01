Беременная фотомодель Кэндис Свейнпол полностью обнажилась для фотосессии: фото

Личными кадрами девушка поделилась с подписчиками своего блога.

Кэндис Свейнпол любит делать провокационные снимки Фото: Instagram/Кэндис Свейнпол

Южноафриканская супермодель Кэндис Свейнпол без смущения делиться со своими поклонниками откровенными фото, на которых она запечатлена в интересном положении.

"Тело расцветает под воздействием духовных и физических изменений... Разве женщины не прекрасны?!", - подписала девушка полностью обнаженную фотографию, которую разместила в Instagram.

26-летняя Кэндис добавила в хештегах, что находится на шестом месяце беременности.

Кэндис Свейнпол Фото: Instagram/Кэндис Свейнпол

Как известно, супермодель бренда Victoria's Secret ожидает появления на свет второго ребенка. Вместе с супругом Херманном Николи она уже воспитывает годовалого Анаку. Несмотря на частые беременности, модель находится в прекрасной форме и часто позирует в купальниках.

Напомним, 44-летняя немецкая супермодель Хайди Клум закрутила роман с 28-летним гитаристом группы Tokio Hotel Томом Каулитцей. Папарацци сфотографировали пару на отдыхе в Мексике и опубликовали откровенные снимки.