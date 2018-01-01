Беременная фотомодель Кэндис Свейнпол полностью обнажилась для фотосессии: фото

Личными кадрами девушка поделилась с подписчиками своего блога.
"Тело расцветает под воздействием духовных и физических изменений... Разве женщины не прекрасны?!", - подписала девушка полностью обнаженную фотографию, которую разместила в Instagram.
26-летняя Кэндис добавила в хештегах, что находится на шестом месяце беременности.
Как известно, супермодель бренда Victoria's Secret ожидает появления на свет второго ребенка. Вместе с супругом Херманном Николи она уже воспитывает годовалого Анаку. Несмотря на частые беременности, модель находится в прекрасной форме и часто позирует в купальниках.
Напомним, 44-летняя немецкая супермодель Хайди Клум закрутила роман с 28-летним гитаристом группы Tokio Hotel Томом Каулитцей. Папарацци сфотографировали пару на отдыхе в Мексике и опубликовали откровенные снимки.