Беременная Фреймут показала нежное фото с любимым

Поклонники Ольги сразу же "засыпали" кумира приятными комментариями.

Оля Фреймут Instagram

Телеведущая Ольга Фреймут обнародовала снимок слюбимым.

Фото беременная знаменитость опубликовала у себя на странице в Instagram.

Оля позирует с отцом своего будущего ребенка — генеральным директором Нового канала Владимиром Локотко.

Снимок 35-летняя телеведущая кратко подписала: "Счастливые моменты".

Instagram

Поклонники Ольги сразу же "засыпали" кумира приятными комментариями: "Щасливі ми, коли щаслива ти", "Счастья Вам", "Симпатичный мужчина!", "Счастья вам!", "Гарна пара", "Щастя і любові".

К слову, Фреймут не раскрывает пол будущего малыша.

Напомним, беременная Фреймут с дочкой позировали для глянца.