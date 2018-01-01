Беременная Хлои Кардашьян обнажила грудь для съемки в рекламе джинсов: фото

Светская львица решила популяризировать одежду для будущих мам.

Хлои Кардашьян находится на восьмом месяце беременности Фото: people.com

Американская телезвезда Хлои Кардашьян презентовала новую линию джинсов для беременных Good Mama от собственного бренда Good American.

Светская львица и сама находится в положении. В семье через два месяца ожидают появления девочки. Об этом сообщает People.

"Я работала над этой линейкой шесть месяцев, еще до того, как я забеременела. Мы работали над линией денима для девушек под названием Good Mama... Я в большом восторге, потому что я действительно не знаю, как носить джинсы во время беременности. Я думаю, теперь вы выглядите очень симпатично и шикарно", - прокомментировала Хлои свою коллекцию.

По словам Кардашьян, она стремилась создать джинсы, которые будут удобными и безопасными для беременных, при этом не утратят стиль и разнообразие. В области живота брюки оснащены резинкой, которая поможет будущим мамам с любым размером живота чувствовать себя комфортно.

Вещи из новой коллекции уже поступили в продажу, и их можно приобрести на фирменном сайте торговой марки Good American.

Как ранее сообщалось, на снимке, который Ким Кардашьян выложила на своей странице в Instagram, она запечатлена топлес, поедая китайскими палочками лапшу. Грудь знаменитость удачно прикрыла рукой и тарелкой с едой.