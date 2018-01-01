Беременная Лобода отправилась рожать в Америку

Сейчас артистка находится в Лос-Анджелесе.
Украинская певица Светлана Лобода планирует рожать своего второго ребенка в Америке.
Артистка отправилась в Лос-Анджелес, США, о чем и сообщила в своих Instagram-сториз.
Лобода выложила двао коротких видео. На первом она показала, как местные помогали ей поменять колесо, на втором исполнительница показала дом, в котором остановилась.
На видео видно дом с большим бассейном, второй этаж и прекрасный панорамный вид на город.
"Мы нашли свой дом", - говорит артистка в видео.
Заметим, что ранее отец Светланы Лободы рассказал, что она будет рожать в одной из клиник Лос-Анджелеса. Светлана должна родить в мае. Отметим, что в этой больнице в свое время на свет появились дети Мадонны, Виктории Бекхэм, Алсу.
Также СМИ приписывают отцовство солисту культовой группы Rammstein Тиллю Линдеманну.