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Беременная Лобода похвасталась новыми фото с США, и заинтриговала поклонников обещанием

Сегодня, 13:40

Певица работает над новым клипом.

Светлана Лобода
Лобода выложила снимки с Калифорнии, США instagram.com/lobodaofficial
Украинская певица Светлана Лобода, которая подтвердила слухи о своей беременности, и в США готовится к родам, поделилась с поклонниками снимками с Калифорнии.

На своей странице в Instagram артистка выложила два фото, где она запечатлена на пляже в белой футболке с принтом, джинсовых шортах и оверсайз плаще, который прикрывает живот Лободы.

Судя по подписи под фото, артистка даже не собирается идти в декрет, ведь она продолжает работу, и пообещала поклонникам новый клип на песню "Лети", которая стала саундтреком к российскому фильму "Гоголь.Вий".

"Закончила монтаж на песню #Лети... подышала океаном ... ложусь... доброй ночи, мир.... или доброе утро #скоропремьераклипа", - заинтриговала фанатов певица. 

Светлана Лобода
Лобода выложила снимки с Калифорнии, США instagram.com/lobodaofficial
Светлана Лобода
Лобода выложила снимки с Калифорнии, США instagram.com/lobodaofficial

Ранее беременная Лобода впечатлила поклонников полупрозрачным платьем.
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Светлана Лобода, фото, США, клип, Лети
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