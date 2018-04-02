Беременная Лобода разыскивает пьяного мужчину, который перепел ее хит

Певица поделилась забавным видео в Instagram.

Певица поделилась забавным видео в Instagram instagram.com/lobodaofficial

В ролике, который Лобода выставила на своей странице в Instagram, беззубый мужчина с фингалом под глазом обращается, вероятнее всего, к певице: "Ты самая лучшая женщина на свете. Тебя любят люди. Они тебя ждут". После этих слов мужчина спел хит "Твои глаза".

Артистка с юмором отреагировала на такой ролик и задалась вопросом: "Ты самая лучшая женщина на светеееееее. Это видео сделало мой вечер. Откуда вы такой талантливый?".

Меньше чем за сутки видео мосмотрели более миллиона раз. Поклонники высоко оценили пение мужчины, кто-то в шутку отметил, что он прекрасно исполнил песню, не хуже Лободы, и посоветовал певице взять его на бэк вокал.

"На бэк вокал это талантище", "Хорошо спел!", "Молодец, мужик) но внешний вид))" , "Сколько экспрессии", "А душевно поет мужик!", "Это лучший кавер", "Мне одному кажется, что он перепел ее?", - шутили подписчики.

Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 2 Апр 2018 в 9:42 PDT

Ранее Светлана Лобода обескуражила фанатов новым видео.