Беременная Лобода снялась в рекламе для российского телевидения: видео

Певица прорекламировала концерт музыкальной премии.
Исполнительница предлагает россиянам купить билеты на концерт, который состоится 26 мая в Москве. Видео ее обращения опубликовано в Youtube.
В ролике певица утверждает, что также будет участвовать в концертной программе и рекомендует скорее покупать билеты, которые могут закончиться.
Однако ранее беременная Лобода сообщала, что уходит в декретный отпуск и не появится на сцене раньше июня. Большой концерт она анонсировала на октябрь текущего года.