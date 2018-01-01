Беременная Лобода "засветила" грудь на пикантном фото

Певица поделилась откровенным снимком.

Певица поделилась откровенным снимком instagram.com/lobodaofficial

На снимке, который Лобода выложила на своей странице в Instagram, она запечатлена в белом пеньюаре, соблазнительно приспустив его с плеч. Таким образом, пышная грудь артистки оказалась почти полностью обнажена.

Таким откровенным снимком певица удивила поклонников, они засыпали ее сотнями комплиментов.

"Божественна!", "Какая шикарная", "Сама женственность", "Мне кажется, Светлана, тебя даже женщины хотят, ты идеальная!", "Отличная грудь", - восхищались фанаты.

Пышная грудь артистки оказалась почти полностью обнажена instagram.com/lobodaofficial

Ранее Лобода представила клип на песню "Лети".