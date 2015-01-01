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Беременная Оксана Акиньшина показала живот в облегающем платье

Сегодня, 12:29

Появление ребёнка запланировано на январь. 

Акиньшина
Оксана Акиньшина Instagram
Актриса Оксана Акиньшина на время беременности не стала вести затворнический образ жизни и, несмотря на то, что находится уже на девятом месяце, с большим удовольствием продолжает выходить в свет.

Об этом пишет 7 Дней.

Так, на днях актриса появилась на премьере мультфильма "Три богатыря и морской змей".

На первый показ новой части нашумевшего мультфильма Акиньшина пришла не одна, а со своим трехлетним сыном — Костей. Мальчик был немного растерян от большого скопления репортеров перед началом показа. А Акиньшина, которой совсем скоро предстоит стать мамой в третий раз, буквально "светилась" от счастья и с гордостью демонстрировала округлившийся живот. Интересное положение актрисы еще больше подчеркивало облегающее платье, которому Оксана отдала предпочтение для появления на премьере.

Акиньшина
Instagram

Появление в семье Акиньшиной и её мужа — Арчила Геловани еще одного ребёнка запланировано на январь. Кроме общего с нынешним супругом сына — Кости, у Оксаны также подрастает еще один ребенок от первого брака. Семилетнего Филиппа актриса тщательно оберегает от лишнего внимания и очень редко публикует его фотографии или берет с собой на светские мероприятия.

Акиньшина
Instagram

Напомним, Жизель Бундхен ждет третьего ребенка.

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