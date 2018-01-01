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Беременная Шоптенко сравнила себя с Ждуном

Сегодня, 13:23

Хореограф находится на 9 месяце беременности.

Алена Шоптенко
Шоптенко рассказала о том, что чувствует себя забавным персонажем Сети - Ждуном instagram.com/alena_shoptenko
Известный хореограф и участница проекта "Танцы со звездами" Алена Шоптенко поделилась с подписчиками ощущениями и переживаниями, с которыми ей приходится сталкиваться на 9-м месяце беременности.

На своей странице в Instagram она поделилась фото, на котором позирует в белом боди.

"Вот то серое недоразумение, которое все называют ждуном, ничего не знает об этом, если не был на 9м месяце беременности! Настоящий ждун выглядит вот так!", - шутливо подписала снимок Шоптенко.

Поклонники  назвали снимок очень нежным и трогательным, и пожелали хореографу легких родов.

"Мы тут все тоже ждуны, за тобой следим и ждем", "Очень красивое и нежное фото", "Милое, душевное фото", "О да, эти недели в конце кажутся вечностью. Пусть у вас они пройдут легко", - желали подписчики.

Алена Шоптенко
Хореограф поделилась милым фото instagram.com/alena_shoptenko

Ранее Алена Шоптенко умилила фанатов фото на последнем месяце беременности.

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Теги:  
Алена Шоптенко, беременность, фото
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